Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379.T>が反発している。１７日の取引終了後に、光通信<9435.T>の子会社であるアイ・イーグループ及びＨパートナーと販売パートナー契約を締結したと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。



今回のパートナー契約では、さまざまな業種‧業態向けのコンサルティングや多様な商材を組み合わせたソリューション提供で豊富な実績を有するアイ‧イーグループとＨパートナーの販売ネットワークを通じてオフィス領域における「Ａｋｅｒｕｎ入退室管理システム」をはじめとするＩｏＴサービスの販売拡大を推進するのが狙い。また、マーケティング活動における協業やフォトシンスのそのほかのサービスにおける協業なども推進するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS