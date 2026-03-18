エゼのスーパーゴラッソ&ライス弾でレバークーゼンを撃破!アーセナルが3年連続のCLベスト8進出!!
[3.17 欧州CL決勝T1回戦第2戦 アーセナル 2-0 レバークーゼン]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は17日、決勝トーナメント1回戦第2戦1日目を開催。アーセナル(イングランド)とレバークーゼン(ドイツ)の対戦は2-0でホームのアーセナルが勝利し、2試合合計3-1で3年連続の準々決勝進出を決めた。
前半9分、アーセナルのコーナーキック。良いブロックからDFガブリエル・マガリャンイスがフリーでヘディングシュート。シュートは惜しくも枠に飛ばず。立ち上がりからセットプレーの強さを見せる。
前半15分、DFベン・ホワイトから縦につけるとMFブカヨ・サカが中に折り返し、MFレアンドロ・トロサールがワントラップから右足のフィニッシュ。これはGKヤニス・ブラスビヒがビッグセーブ。簡単にゴールは奪わせない。
前半23分には左サイド深い位置からのフリーキックをFWデクラン・ライスが直接狙う。スピードのある力強いシュートは枠をとらえるもブラスビヒが立ちはだかる。その後も立て続けにサカやトロサールがゴールを狙うもブラスビヒの壁をこじ開けられない。
しかし、迎えた前半36分、この男が違いを魅せる。ルーズボールを拾ったライスがトロサールに落とすとダイレクトで中央のMFエベレチ・エゼへ。しなやかな反転から右足を振り抜き、弾丸ショット。復調の10番が超絶ゴラッソでネットを揺らし、1-0。攻め続けていたアーセナルがついに先制に成功する。
そのままゲームは後半に入り、レバークーゼンが攻勢に出るも決定機は作れず迎えた後半18分。アーセナルのコーナーキックをレバークーゼンDFがクリアするもボールはライスに渡り、華麗なタッチから得意のコントロールショット。ライスの今季CL初ゴールで追加点を奪い2-0とする。
後半26分にはFWビクトル・ギェケレシュが左サイドで仕掛け、クロスを上げ切りファーサイドのサカがヘッドで折り返すと途中出場のMFカイ・ハバーツが押し込みネットを揺らす。しかし、これはハバーツのハンドを取られノーゴール。
後半42分のレバークーゼン。FWパトリック・シックが中央を持ち上がり、FWマリク・ティルマンへ預ける。ティルマンから右サイドに開いていたMF M. Culbreathにボールが渡ると低いクロスに反応したのはエースのFWクリスティアン・コファネ。ダイレクトで上手く合わせるもアーセナルの守護神GKダビド・ラヤがシュートストップ。
試合はそのまま終了し、アーセナルが3シーズン連続のベスト8入りを決めた。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は17日、決勝トーナメント1回戦第2戦1日目を開催。アーセナル(イングランド)とレバークーゼン(ドイツ)の対戦は2-0でホームのアーセナルが勝利し、2試合合計3-1で3年連続の準々決勝進出を決めた。
前半9分、アーセナルのコーナーキック。良いブロックからDFガブリエル・マガリャンイスがフリーでヘディングシュート。シュートは惜しくも枠に飛ばず。立ち上がりからセットプレーの強さを見せる。
前半23分には左サイド深い位置からのフリーキックをFWデクラン・ライスが直接狙う。スピードのある力強いシュートは枠をとらえるもブラスビヒが立ちはだかる。その後も立て続けにサカやトロサールがゴールを狙うもブラスビヒの壁をこじ開けられない。
しかし、迎えた前半36分、この男が違いを魅せる。ルーズボールを拾ったライスがトロサールに落とすとダイレクトで中央のMFエベレチ・エゼへ。しなやかな反転から右足を振り抜き、弾丸ショット。復調の10番が超絶ゴラッソでネットを揺らし、1-0。攻め続けていたアーセナルがついに先制に成功する。
そのままゲームは後半に入り、レバークーゼンが攻勢に出るも決定機は作れず迎えた後半18分。アーセナルのコーナーキックをレバークーゼンDFがクリアするもボールはライスに渡り、華麗なタッチから得意のコントロールショット。ライスの今季CL初ゴールで追加点を奪い2-0とする。
後半26分にはFWビクトル・ギェケレシュが左サイドで仕掛け、クロスを上げ切りファーサイドのサカがヘッドで折り返すと途中出場のMFカイ・ハバーツが押し込みネットを揺らす。しかし、これはハバーツのハンドを取られノーゴール。
後半42分のレバークーゼン。FWパトリック・シックが中央を持ち上がり、FWマリク・ティルマンへ預ける。ティルマンから右サイドに開いていたMF M. Culbreathにボールが渡ると低いクロスに反応したのはエースのFWクリスティアン・コファネ。ダイレクトで上手く合わせるもアーセナルの守護神GKダビド・ラヤがシュートストップ。
試合はそのまま終了し、アーセナルが3シーズン連続のベスト8入りを決めた。