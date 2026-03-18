バイエルンDF伊藤洋輝が復帰間近…欧州CLアタランタ戦でメンバー入りの可能性
バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝がUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)アタランタ戦で復帰する可能性があるようだ。
伊藤は2月26日のトレーニングで筋肉系のトラブルに見舞われて離脱。翌27日にクリストフ・フロイントSDが、伊藤は太ももの筋断裂で2〜3週間ほど離脱することを公表していた。
そして、クラブは3月13日に伊藤がトレーニングに復帰したことを発表。前日の12日にはトレーニングの一部のみの参加だったが、13日にはほぼすべてのセッションに参加したことが報告されていた。
直後の14日に開催されたブンデス第26節レバークーゼン戦での招集はなかったが、18日の欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦アタランタ戦ではメンバー入りする可能性があるようだ。クラブは同試合に向けたチームニュースの中で「DFのアルフォンソ・デイビス、プレーメーカーのジャマル・ムシアラは引き続き欠場するが、伊藤洋輝はチームに復帰する可能性がある」と伝えている。
伊藤は2月21日のブンデス第23節フランクフルト戦での出場を最後にメンバーを外れている。約1か月ぶりに招集メンバーに名を連ねることはあるだろうか。
伊藤は2月26日のトレーニングで筋肉系のトラブルに見舞われて離脱。翌27日にクリストフ・フロイントSDが、伊藤は太ももの筋断裂で2〜3週間ほど離脱することを公表していた。
そして、クラブは3月13日に伊藤がトレーニングに復帰したことを発表。前日の12日にはトレーニングの一部のみの参加だったが、13日にはほぼすべてのセッションに参加したことが報告されていた。
伊藤は2月21日のブンデス第23節フランクフルト戦での出場を最後にメンバーを外れている。約1か月ぶりに招集メンバーに名を連ねることはあるだろうか。