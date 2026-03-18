タリーズコーヒー約80店に設置されるAnkerの急速充電ボックス

アンカー・ジャパン株式会社は3月18日（水）、全国のタリーズコーヒー約80店に「急速充電ボックス」を順次設置することを明らかにした。

全国約80店舗に順次設置される「急速充電ボックス」には、最大100W出力に対応した巻取り式のAnker製USB Type-Cケーブルと、ACコンセントが備えられている。本体内充電・給電に対応したデジタルカメラであれば、備え付けのケーブルを繋ぐだけで急速充電が可能になる。

すでに関東8店舗で実証実験として設置されており、3月18日（水）以降、全国約80店舗へと拡大するという。

外出先での撮影時、カメラのバッテリー残量に悩まされることはままあるが、カフェでの休憩ついでに確実な充電環境が期待できるようになるのはありがたい。

また、3月30日（月）にオープンするコラボレーション店舗「タリーズコーヒー 赤坂トラストタワー店 Powered by Anker」では、店内のほぼ全ての客席（一部設置のない客席がある場合あり）に、最大35W出力の巻取り式USB-Cケーブルを設置する。さらに、スマートフォンを置くだけでワイヤレス充電ができるAnkerオリジナルのテーブルも導入されるという。

タリーズコーヒー 赤坂トラストタワー店 Powered by Anker