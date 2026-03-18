Snow Man渡辺翔太が放つ透明感あふれる輝き！Swarovski新ビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Swarovskiジャパンアンバサダーをつとめる渡辺翔太が、春夏キャンペーンにおける新ビジュアルに登場した。

■渡辺翔太がブルーとホワイトのシャツにさわやかにコーディネートしたのは花々を表現した色彩豊かなジュエリー

新ビジュアルのインスピレーションは、自然の魔法を称える幻想的な庭園。シンプルなデザインをベースにしながらも、Swarovskiならではのサヴォアフェールが光るジュエリーや新作のクリスタル・オブジェが揃う。

渡辺翔太がブルーとホワイトのシャツにさわやかにコーディネートしたのは、そのクリスタルの庭園に咲き誇るような花々を表現した色彩豊かなジュエリー。そしてSwarovskiクリスタルパールがポイントとなったモチーフペンダントとピアス。

Swarovskiならではのクリスタルの輝きと、渡辺翔太が放つ透明感あふれる輝きが呼応し、より大きなオーラとなって光を放つ。ジュエリーの重ねづけは身につける人に自信をもたらし、前向きでポジティブな力を与える。

また、庭園に訪れるトンボや蝶も今回のコレクションにおける重要なモチーフ。幸運と変化の象徴であるトンボにインスピレーションを得たジュエリーは、そっとライフスタイルに寄り添うお守りのよう。渡辺翔太がその指先で優しくかける魔法によって、今にも飛び立ちそうな動きを見せる蝶のクリスタル・オブジェは幻想的な光をまとい、驚きの瞬間を届ける。

Swarovskiの2026春夏新作コレクションは、ポップ・ラグジュアリーにおけるメゾンの存在感をさらに高める、象徴的なブランドモーメントを創出。独自のクリエイティビティ、クラフツマンシップ、そしてサヴォアフェールへの揺るぎない敬意を体現する。

■関連リンク

Swarovskiオフィシャルサイト ジャパンアンバサダーページ

https://www.swarovski.com/ja-JP/s-swarovski-shota-watanabe/

■【動画】Snow Man ‘オドロウゼ！’ Music Video