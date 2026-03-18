第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日に決勝を行い、ベネズエラ（1次ラウンドD組2位）が米国（同B組2位）を3―2で下し初優勝に輝いた。全日程終了後に「オールトーナメント（WBC）チーム」が発表され、日本代表「侍ジャパン」からはDH部門で大谷翔平投手（31＝ドジャース」が選出された。大谷の選出は2大会連続。前回23年大会はDHと投手の2部門で選ばれた。

「オールWBCチーム」は決勝ラウンドに進出した8チームから選ばれる“ベストナイン”。優勝したベネズエラからは一塁のアラエス、三塁のガルシア、遊撃のトーバーの3人が選ばれ、準優勝の米国からはスキーンズとウェブの投手2人含む最多の4選手が選出された。

発表された「オールWBCチーム」選出選手は以下の通り。

捕 手 ウェルズ（ドミニカ共和国）

一塁手 アラエス（ベネズエラ）

二塁手 トゥラング（米国）

三塁手 ガルシア（ベネズエラ）

遊撃手 トーバー（ベネズエラ）

外野手 アンソニー（米国）

タティス（ドミニカ共和国）

ノーリ（イタリア）

DH 大谷翔平（日本）

投 手 スキーンズ（米国）

ウェブ（米国）

ノラ（イタリア）