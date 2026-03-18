タイトーは、同社が運営する「タイトーオンラインクレーン（以下、タイクレ）」にて、Million Production（以下、ミリプロ）所属のVTuber、甘狼このみさんとのコラボレーションを実施する。

「タイクレ」は自宅でクレーンゲームが楽しめるサービス。今回のコラボレーションを記念し、新規描き下ろしイラストを使用したプライズが3月26日20時よりタイクレ限定で展開される。また同日19時からは、甘狼このみさんのYouTubeチャンネルにて、本人が限定プライズの獲得に挑戦する生配信も予定されている。

新たに描き下ろした「ナイトウェア」衣装のイラスト

今回のコラボプライズのためだけに、「ナイトウェア」テーマのイラストを新たに描き下ろし。甘狼このみさんのイメージカラーを基調とし、衣装の所々に甘狼このみさんらしいアイテムやデザインが施されている。こちらを見つめてウインクする表情や、腕に抱かれて幸せそうな表情を浮かべるもふまるにも注目。

甘狼このみさんの「BIGぬいぐるみ」などタイクレ限定コラボプライズ（5種）が展開

限定プライズは「BIGぬいぐるみ（2種）」、「描き下ろしロングクッション（2種）」、「描き下ろしゆらゆらクリアスマホスタンド（1種）」の全3アイテム、計5種を展開。甘狼このみさんのぬいぐるみとしては、史上最大級となる全長約30cmのぬいぐるみをはじめ、新規描き下ろしイラストを使用した飾って使えるクッションやスマートフォンスタンドなど、タイクレでしか手に入らないアイテムがラインナップされている。

「BIGぬいぐるみ（にっこりVer./照れVer.）」（全2種）

全高約30cmのBIGぬいぐるみ。元気いっぱいな「にっこりVer.」と、恥ずかしそうに頬を膨らませた表情が可愛い「照れVer.」の2種が展開される。

にっこりVer.

照れVer.

「描き下ろしロングクッション（横デザインVer./全身デザインVer.）」（全2種）

全長約85cmのロングクッション。描き下ろしイラストの雰囲気にあわせたデザインが印象的な横デザインVer.と、描き下ろしイラストの細部まで楽しめる全身デザインVer.の2種が展開される。

横デザインVer.

全身デザインVer.

「描き下ろしゆらゆらクリアスマホスタンド」（1種）

高さ約13cmのスマートフォンスタンド。スマートフォンを立てかけながら、描き下ろしイラストも楽しめる。甘狼このみさんのリボンがチャームとして付属しており、取り外してキーホルダーとして使用することも可能。

使用イメージ

【甘狼このみさん タイクレ限定プライズ 概要】

・限定プライズ：BIGぬいぐるみ（2種）、描き下ろしロングクッション（2種）、描き下ろしゆらゆらクリアスマホスタンド（1種）

・限定プライズ登場日：3月26日20時～

※なくなり次第終了。

・限定プライズ登場場所：タイクレ

□タイクレ Webブラウザ版のページ

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甘狼このみさんがオンラインクレーンに初挑戦する生配信を実施

3月26日19時より、甘狼このみさんのYouTubeチャンネルにて、甘狼このみさん本人が限定プライズの獲得に挑戦する生配信が実施される。

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