◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ベネズエラが初優勝を果たした第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の全日程が終了し、大会の表彰選手が発表され、侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手が２大会連続となる指名打者でのベストナインに選出された。

大谷は２３年の前回大会は二刀流で世界一に貢献したが、今大会は打者に専念。４試合に出場して１３打数６安打の打率４割６分２厘、３本塁打、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残した。６日の１次ラウンド初戦・台湾戦（東京ドーム）で先制の満塁弾を放つと、７日の韓国戦でも１点を追う３回１死走者なしの２打席目に同点ソロを放って逆転勝ちを演出。さらに準々決勝のベネズエラ戦では、１回表に山本（ドジャース）がアクーニャ（ブレーブス）に先頭弾を浴びたが、先頭弾でお返しする“離れ業”をやってのけた。

決勝は１７年大会以来２度目の優勝を狙う米国と、初進出で初優勝を期すベネズエラが激突。ベネズエラが両軍無得点の３回にガルシアの中犠飛で先制すると、５回には先頭アブレイユがソロで２点を先取するなど、優位に試合を進めた。８回に同点とされたが、９回に勝ち越して押し切った。

今大会で侍ジャパンは史上初めて準々決勝で敗退。前回大会のベストナインは、日本からは大谷が投手とＤＨの２部門で受賞し、吉田が外野手部門で受賞していた。

ベストナインは以下の通り。

▽一塁 アラエス（ベネズエラ）＝打率３割８厘、２本塁打、１０打点

▽二塁 チュラング（米国）＝打率３割６分４厘、５打点

▽三塁 ※ガルシア（ベネズエラ）＝打率３割８分５厘、１本塁打、７打点

▽遊撃 トーバー（ベネズエラ）＝打率４割７分１厘、８安打、２盗塁

▽捕手 ウェルズ（ドミニカ共和）＝打率２割６分７厘、２本塁打、５打点

▽外野

アンソニー（米国）＝打率２割８分、２本塁打、７打点

タティス（ドミニカ共和国）＝打率４割、２本塁打、１１打点

ノリ（イタリア）＝打率４割、２本塁打、６打点

▽指名打者 大谷翔平（日本）＝打率４割６分２厘、３本塁打、７打点

▽先発

スキーンズ（米国）＝２勝０敗、防御率１・０８、８回１／３、７安打、１四球、９三振

ウェブ（米国）＝２勝０敗、防御率１・０４、８回２／３、５安打、１四球、１１三振

ノラ（イタリア）＝１勝０敗、防御率１・００、０回、８安打、２四球、８三振

※はＭＶＰ