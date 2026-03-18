WBC決勝・米国―ベネズエラ

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの世界一奪還はならず。日本に敗れた前回に続き、2大会連続の準優勝となった。史上最強と謳われたドリームチームは8回に一時同点に追いつくも、最後は力尽きた。「2-3」は前回大会決勝と同じスコアだった。

悲劇が繰り返された。試合後、米放送局「FOXスポーツ」野球専門Xは「歴史は繰り返す……」とつづり、2つの映像を並べて公開した。

2023年決勝、9回2死から大谷翔平の前にトラウトが空振り三振に倒れ、終戦。大谷がグラブを放り投げ、グラウンドで侍ジャパンが歓喜に沸く中、ベンチでトラウトが失意の表情を浮かべた。そして、この日も9回2死からアンソニーが空振り三振で最後の打者に。パレンシアがグラブを放り投げ、お祭り騒ぎのベネズエラとは対照的にジャッジは呆然とした。

9回2死、空振り三振、グラブ投げ、主将の表情……。あまりに酷似した状況。しかも、ここで強調されていないが、スコアも同じ「2-3」だ。

米ファンからは「スコアも全く同じ2-3だ」「2-3で2大会連続敗れる？ これは呪われているんだ」「日本に敗れた時も2-3だ」と繰り返された悪夢に嘆きの声が。日本人からも「アメリカ悪夢のスコア、3-2」「スコアは3-2 舞台は同じマイアミのローンデポ・パーク」と同情が相次いだ。

2023年の決勝は米国が2回にターナーのソロで先制しながら、直後に村上宗隆に同点弾を被弾。さらに満塁から内野ゴロの間に追加点を奪われ、4回も岡本和真にソロを打たれた。8回にシュワーバーの一発が飛び出したものの、あと1点及ばず。9回は大谷の前に散った。



（THE ANSWER編集部）