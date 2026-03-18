子どもが将棋に興味を持ち始めたことをきっかけに、個人的に将棋に関するスポットを訪れる機会が増えつつある今日この頃。

今回気になって足を運んだのは、新将棋会館内にオープンした「棋の音Cafe」。

店内の雰囲気や話題のメニューなど、将棋好きの子どもと一緒に体験してきた様子をレポートします。

将棋カフェ「棋の音Cafe」に行ってみた

場所は東京、千駄ケ谷駅から徒歩2分。『棋の音Cafe』は、新将棋会館内の新施設「棋の音」内のカフェ。

店内には棋士の扇子などが展示されており、将棋の世界観を身近に感じられる空間に。

将棋にちなんだグッズもずらりと並び、ヒグチユウコのコラボアイテムなども並んでいました。

全体的に静かで落ち着いた雰囲気で、ゆっくり過ごしやすい印象です。

藤井聡太六冠の勝負メシ大盤勝つカレーや佐藤九段ラテアートを体験

カフェコーナーでカツカレー、棋士ラテ、将棋最中アイスをオーダー。将棋ファンなら気になるメニューです。

子供がオーダーしたカツカレーは、藤井聡太六冠が王位戦で食べたそう。

カレーは大盛りでボリューム満点で、シェアして食べることも可能。

この日の棋士ラテは佐藤9段がプリントされていました。味わいは本格的です。

駒の形をした最中は、パリパリとした食感が印象的。抹茶アイスやあんこを自分で挟んで食べるスタイルとなっています。見た目にも楽しめるスイーツです。

土曜日に訪れたこの日は、親子連れの利用客の姿も見られました。施設内には将棋道場が併設されており、子どもたちが対局している様子もうかがえます。

対局の合間や待ち時間に、保護者がカフェで過ごすといった利用スタイルもできそうです。

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