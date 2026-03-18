元AKB48、イケメン格闘家からの情熱的なアプローチに心乱される 会社経営者は“伝説のレースクイーン”の言葉に涙
ABEMAは18日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第6話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送する。
【写真】イケメン会社経営者・こうた
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼俳優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第6話では、女性が待つ場所へ男性が向かう「運命の2ショット」の模様が描かれる。ユウキは、るみの元へ向かい、夕陽をバックに「目つぶってて」とガーベラの花束を贈るロマンチックな演出で、るみを感激させる。
また、前回ゆうとにキス連発の甘いデートで翻弄されたまりやは、たいじゅとのデートへ。そこで待ち受けていた、たいじゅからのまさかのサプライズと、情熱的なアプローチにまりやの心は一層乱されていくことに。
一方こうたは、もえを絶景のロケーションへエスコート。そこで「したいことがある。目つぶって」と切り出したこうたが、大きなバッグから取り出したのものとは。さらに、もえの優しい言葉に感極まったこうたが「めちゃくちゃ幸せ」と涙を流し始める場面も。「3rdモテVOTE」投票前の最後の2ショットタイムで、激動のアプローチ合戦が展開される。
スタジオトークでは、デート中に男性陣が連発した「目つぶって」という言葉について、YOUが「目つぶらせたことあります？」と質問。せいやは「ありますよ」「プロポーズとかね」と答え、プロポーズの際に「目つぶって」と指輪をプレゼントし、「こうたみたいに泣きました」と告白。YOUと谷が思わず「かわいい！」と悶絶する中、せいやは「ほんま、こうたタイプ」「幸せやったら泣いちゃう」と自身のピュアな一面をのぞかせる。
そして、番組後半では、男女2人ずつ計4人が脱落する「3rdモテVOTE」の結果が発表される。男性陣の発表では、脱落が決まったメンバーが去り際、まさかの行動に。男気あふれる感動の別れに、谷が大号泣する事態へと発展する。
さらに女性陣の脱落発表では、“本命票”の差で運命が大きく分かれる残酷な展開が待ち受ける。予測不能なランキング結果に、せいやは「1位誰!?」「まったく読まれへん」とパニック状態に。誰も予想できなかった驚がくの結末に「おもろ、ラブキン」と感嘆の声を漏らす。果たして、過去最大の脱落劇で姿を消す4人のメンバーはいったい誰なのか。
【写真】イケメン会社経営者・こうた
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第6話では、女性が待つ場所へ男性が向かう「運命の2ショット」の模様が描かれる。ユウキは、るみの元へ向かい、夕陽をバックに「目つぶってて」とガーベラの花束を贈るロマンチックな演出で、るみを感激させる。
また、前回ゆうとにキス連発の甘いデートで翻弄されたまりやは、たいじゅとのデートへ。そこで待ち受けていた、たいじゅからのまさかのサプライズと、情熱的なアプローチにまりやの心は一層乱されていくことに。
一方こうたは、もえを絶景のロケーションへエスコート。そこで「したいことがある。目つぶって」と切り出したこうたが、大きなバッグから取り出したのものとは。さらに、もえの優しい言葉に感極まったこうたが「めちゃくちゃ幸せ」と涙を流し始める場面も。「3rdモテVOTE」投票前の最後の2ショットタイムで、激動のアプローチ合戦が展開される。
スタジオトークでは、デート中に男性陣が連発した「目つぶって」という言葉について、YOUが「目つぶらせたことあります？」と質問。せいやは「ありますよ」「プロポーズとかね」と答え、プロポーズの際に「目つぶって」と指輪をプレゼントし、「こうたみたいに泣きました」と告白。YOUと谷が思わず「かわいい！」と悶絶する中、せいやは「ほんま、こうたタイプ」「幸せやったら泣いちゃう」と自身のピュアな一面をのぞかせる。
そして、番組後半では、男女2人ずつ計4人が脱落する「3rdモテVOTE」の結果が発表される。男性陣の発表では、脱落が決まったメンバーが去り際、まさかの行動に。男気あふれる感動の別れに、谷が大号泣する事態へと発展する。
さらに女性陣の脱落発表では、“本命票”の差で運命が大きく分かれる残酷な展開が待ち受ける。予測不能なランキング結果に、せいやは「1位誰!?」「まったく読まれへん」とパニック状態に。誰も予想できなかった驚がくの結末に「おもろ、ラブキン」と感嘆の声を漏らす。果たして、過去最大の脱落劇で姿を消す4人のメンバーはいったい誰なのか。