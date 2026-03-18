庵野秀明、GACKT、ひろゆきらが新サービス役員就任で登壇「ご覧の通りまとまらない」
カメラのいらないテレビ電話「POPOPO」（ポポポ）の詳細を初公開する『POPOPOサービス発表会』が18日、都内で行われ、本サービスの役員として、アーティストのGACKT、西村博之（ひろゆき）、映画監督の庵野秀明氏、ドワンゴの川上量生氏、POPOPOの矢倉純之介氏が登壇した。
【写真】きらびやかなアクセサリーを纏うスーツ姿のGACKT
普段まじわるイメージのない、庵野氏、GACKT、ひろゆきが、川上氏の招集のもとに今回参加しているということで、報道陣からそれぞれの印象とシナジー効果について、3人に質問が飛んだ。ひろゆきは「さっき初めて取締役会やったんですよね、控室のところで。サービスの話をするかと思いきや、GACKTさんが遭難した話で盛り上がったっていう感じの中でやってます」とにんまり。
庵野氏は「ひろゆきさんはネット周りでしか見てませんでした、GACKTさんはテレビでしか見ていなかったので、緊張します」と率直な意見を語った。
続いてGACKTは「ご覧の通りですけど、まとまらないんですよ。まとまる方向性のミーティングにはならないんですよ。好き勝手に言っているんですよね。その好き勝手なことを言っているから、おもしろいものができると思うんですよね」と明かし、笑いが起こっていた。
「POPOPO」のティザー映像では、「AI時代を前に人間が作る最後のSNS」というナレーションを皮切りに、サービス開発に携わるサービスデザイナーの深津貴之氏、空間ディレクターの加藤圭氏、デザイナーの有馬トモユキ氏、ヴィジュアリストで映画監督の手塚眞氏、アーティストのGACKT、映画監督の庵野秀明氏が携わっていることが紹介され、ニコニコ動画から20年ぶりに西村博之（ひろゆき）とドワンゴの川上量生氏がタッグを組むことが明かされていた。
サービスは、きょう18日午後3時より開始される。
ほかに、映画監督の手塚眞氏、ゲストとして佐藤健が登壇した。
【写真】きらびやかなアクセサリーを纏うスーツ姿のGACKT
普段まじわるイメージのない、庵野氏、GACKT、ひろゆきが、川上氏の招集のもとに今回参加しているということで、報道陣からそれぞれの印象とシナジー効果について、3人に質問が飛んだ。ひろゆきは「さっき初めて取締役会やったんですよね、控室のところで。サービスの話をするかと思いきや、GACKTさんが遭難した話で盛り上がったっていう感じの中でやってます」とにんまり。
続いてGACKTは「ご覧の通りですけど、まとまらないんですよ。まとまる方向性のミーティングにはならないんですよ。好き勝手に言っているんですよね。その好き勝手なことを言っているから、おもしろいものができると思うんですよね」と明かし、笑いが起こっていた。
「POPOPO」のティザー映像では、「AI時代を前に人間が作る最後のSNS」というナレーションを皮切りに、サービス開発に携わるサービスデザイナーの深津貴之氏、空間ディレクターの加藤圭氏、デザイナーの有馬トモユキ氏、ヴィジュアリストで映画監督の手塚眞氏、アーティストのGACKT、映画監督の庵野秀明氏が携わっていることが紹介され、ニコニコ動画から20年ぶりに西村博之（ひろゆき）とドワンゴの川上量生氏がタッグを組むことが明かされていた。
サービスは、きょう18日午後3時より開始される。
ほかに、映画監督の手塚眞氏、ゲストとして佐藤健が登壇した。