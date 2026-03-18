女優かたせ梨乃（68）が17日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。自身が出演する同局系「あさこ・梨乃の5万円旅」のエピソードを語った。

同番組は、かたせといとうがゲストと共に予算5万5千円でロケを行う旅番組。かたせは「本当は5万円なんですけど、5万円だとあまりにもホテル代から、宿泊費から、無理なんですよ、3人で。消費税の分を5000円お願いして、ここ2回だけ…」と番組事情を説明した。

ゲストは前田敦子が2度目の出演で、かたせは「あっちゃんは2回目なんですけれども、前は山形に一緒に行って、彼女お酒は召し上がらないんですけど、甘いお酒が好きで、高畠ワイナリーっていうところに行ったんですけれど、そのとき私たち、無料の試飲？ちっちゃいカップに（入った）。20何杯…？あきれますよね」と申し訳なさそうに告白した。

スタジオはあまりの量に爆笑に包まれた。伊集院光は「KALDIのコーヒーなら塩まかれますよね」と笑った。

かたせは「本当に5万円じゃ本当足りないんですよ」と番組のシビアさを伝えた。