タレントの若槻千夏（41）が、17日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。自身の楽屋に人が集まる理由を明かした。

同番組では、気まずいと思うシチュエーションで、モテ度が分かるという心理テストを実施した。「電車で隣の人がもたれかかってきた」「友人に送る会社の愚痴を上司に誤爆LINE」「友人と焼肉で最後の肉が1枚余った」「先輩が話し始めた時、前にも聞いたことがある内容」の4つの選択肢が示された。

この中から「上司に誤爆LINE」を選んだ若槻は、「モテ度：中」と判定された。「きちんとした人、信頼できる人として好かれるので、仕事場ではモテるが、恋愛ではやや堅くみられる可能性あり」との解説に、若槻は「いやホントそう」と納得。「私の楽屋なんて、祭りぐらい人が来る」と打ち明けた。

そして「“誰ですか？”みたいな人も入って来て、番組が違うスタッフも入って来る」と明かすと、同番組にゲスト出演した「M！LK」塩崎太智は「いいですか？違う番組の時に僕も行って」と前のめりに。若槻は「全然いいよ」と招きつつ、楽屋で盛り上がる理由について「ちょっとゴシップを教えてあげるから」と語っていた。