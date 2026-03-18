タレント小倉優子（42）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。目指していた理想の母親像を話した。

今回のテーマは母親が子育てをする中で抱く罪悪感「マミーギルト」。

小倉は13歳の長男がまた幼い時「私、理想のお母さんっていう像があって」と話した。「お花柄のエプロンを着て、ダイニングテーブルの上に手作りのケーキが置いてあって」。そして「クラシックが流れています、家には」と話した。

「私、フルートを習っていたから、子どもが手作りのおやつを食べている横でフルートを吹いていたんですよ」。MCの上田晋也（55）ら出演者は爆笑。

「子どものためにと思ってモーツァルトを吹いていた時に。うちの子は戦隊モノが大好きだったんですよ…」。長男は「『ママ、それ（フルート）貸して。戦う』って言われて」。小倉は「はぁ!?ってなって。子どもが望んでいるものと、私が望んでいる母親は違うんだと思って、フルートをしまったんです」と話した。上田が「よかったよかった、2度と開けないでください」と言うと、出演者は再び爆笑した。