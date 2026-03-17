DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』の公式フォトブック『窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌』PHOTO BOOK』（双葉社）が4月10日（金）に発売される。3月16日（月）より、予約が開始された。

【画像】窪塚洋介×亀梨和也のドラマ『外道の歌』フォトブック

小さな店「カモメ古書店」を営む2人の男、カモとトラ。壮絶な過去を背負う2人が“復讐屋”を名乗り、凶悪犯罪者に裁きを下す――。DMM TVにて独占配信中のドラマシリーズ『外道の歌』から公式フォトブックが発売。W主演を務める窪塚洋介×亀梨和也の撮りおろし写真53ページに加えて、配信中の「シーズン1」および4／9から配信がスタートする「シーズン2」のシーンカット、二人の素顔が詰まった貴重なオフショットなどを全170枚収録。窪塚洋介、亀梨和也による特別対談も掲載した、ドラマ『外道の歌』をさらに楽しめる一冊。

写真集の発売に際して、鴨ノ目武（カモ）役の窪塚洋介は「カモトラの写真集！？本気かDMM！？」とコメント。島田虎信（トラ）役の亀梨和也は「『外道の歌』カモとトラの世界観を、ドラマとは少し違う空気感を、ぜひブックレットで堪能してくださいっ」とコメントした。

復讐屋の舞台となる「カモメ古書店」で撮り下ろした通常版カバーに対して、amazon限定版カバーは、凶悪犯罪者に裁きを下す現場である拷問部屋での撮りおろしカット。衝撃のラストで終わったシーズン1から約1年4か月。本誌では、4/9より配信されるDMM TVオリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』を撮影中の二人に、インタビューを敢行。撮影や役作りの裏側、本作の見どころを語った。

■

亀梨和也：（シーズン1が）あんなシーンで終わるなんてなかなかないですよね。だって、次のカットを1年後に撮るわけじゃないですか。観てくださっているみなさんには期待してもらえる終わり方ですけど……。

窪塚洋介：日焼け対策が大変で……（笑）。女優よりもプロテクトしたね。ゴルフのときでも、つばの広い帽子に忍者みたいなマスクをつけて、ＵＶカットのアームカバーに両手はグローブとか。おかげさまでシーズン1と同じ色のファンデーションを使えました（笑）。

亀梨和也：僕はシーズン1より前髪が3～4センチ短いんですよ。何人気づくかな（笑）。そういったつながりの難易度はあるなと思いながらも、無事にシーズン2を撮ることができてよかったです。（P94「窪塚洋介×亀梨和也 SPECIAL対談」より）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）