「この写真達はやばい」竹内涼真、ドラマオフショットに「既にロス」「まだ涙が止まらないです」の声！
俳優の竹内涼真さんは3月17日、自身のInstagramを更新。ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「この写真達はやばい」「既にロス」
ファンからは「めちゃくちゃ感動しました！」「まだ涙が止まらないです」「既にロス」「終わるの寂しい」「この写真達はやばい」「素敵な写真すぎます！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「この写真達はやばい」「既にロス」
「めちゃくちゃ感動しました！」17日に放送が終了した同ドラマ。竹内さんは「再会 最後まで観てくださったみなさん ありがとうございました」とつづり、7枚の写真を投稿しました。1〜3枚目は主演の竹内さん、主要キャラクターを演じた俳優の井上真央さん、瀬戸康史さん、シンガーソングライターで俳優の渡辺大知さんの集合ショットです。満面の笑みを浮かべる楽しそうな4人ですが、モノクロの写真からはエモーショナルな雰囲気も感じます。
過去にもオフショットを投稿竹内さんは、過去にも同ドラマのオフショットを投稿。1月8日には、竹内さん、井上さん、瀬戸さん、渡辺さんと子役のツーショットをそれぞれ公開しています。「同級生の僕ら4人は再会し、物体のない怪物と戦う」「自分の1番嫌いな部分とは、どこかで必ず戦わないといけないのかもしれない」「あなたの1番守りたいものはなんですか！？」というドラマの内容を想起させるメッセージも話題となっていました。
(文:堀井 ユウ)