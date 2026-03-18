ベネズエラ世界一にオリファンは安堵＆歓喜　マチャド回跨ぎ救援→同点被弾→勝利投手「胸を張って帰ってきてくれ！」【WBC】

7回途中から回跨ぎで救援したベネズエラ代表のマチャド(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月17日に決勝が行われ、ベネズエラが3-2で米国を下し、初優勝を飾った。2-2の9回、4番のエウヘニオ・スアレスが左中間に決勝二塁打を放った。

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オリックスが誇る守護神が、ファイナルでもマウンドに立った。アンドレス・マチャドが、ベネズエラ5番手として、2点リードの7回、二死一塁から登板。準決勝からの連投で、ウィル・スミスを二邪飛に仕留めると、8回も続投した。

ただ、簡単に二死を奪ってから、落とし穴が待っていた。ボビー・ウィットJr.に四球を与えると、続くブライス・ハーパーに150キロの低めのチェンジアップをとらえられ、中越えに同点2ランを浴びた。

球場の雰囲気は一変。そして、迎えるは主砲のアーロン・ジャッジ。ここでマチャドは踏ん張った。2球目から3球連続で150キロ前後のチェンジアップを低めに制球し、空振り三振。直後の9回に勝ち越し点が入り、マチャドは勝利投手になった。

輝きが色褪せることはない。今大会7試合中、準々決勝の日本戦も含め、6試合に登板。ハーパーへの被弾が、今大会初失点だった。SNS上では、オリックス・ファンからの祝福、安堵、歓喜の声が相次いだ。