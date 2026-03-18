「マジで誰wwwww」かまいたち山内、サムネ画像に「これ俺？」とツッコミ！ 「福山雅治混ざってます」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは3月18日、自身のInstagramを更新。ニュース記事のサムネイル画像に「これ俺？」とツッコみ、話題となっています。
【写真】かまいたち山内、サムネ画像に「これ俺？」
ファンからは「マジで誰wwwww」「違和感がすごい」「ホクロ消されてるwww」「キレイな山内さん」「ちょっとイケメンになってる」などの声が。ほかにも「福山雅治混ざってます」「一瞬だけ妻夫木聡さんに見えました」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】かまいたち山内、サムネ画像に「これ俺？」
「違和感がすごい」「ホクロ消されてるwww」山内さんは、3枚の写真を投稿。1枚目に自身について扱ったニュース記事のスクリーンショットを載せていますが、そのサムネイル画像に「これ俺？」とツッコんでいます。髪形や顔つきにどこか山内さんの面影は感じますが、まったくの別人です。
「おばちゃんが急にコンポタを買って渡してきました」17日の投稿では「先日新大阪の新幹線ホームで僕を見た瞬間、おばちゃんが急にコンポタを買って渡してきました」と報告した山内さん。写真には、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の2人が写っています。ファンからは「エッ そんな偶然」「優しいお姉さんたち」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)