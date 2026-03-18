5人組アイドル、5月のラストライブをもって活動終了へ メンバー全員卒業＆退所も発表 ファン「なんでだー」「なぜ突然解散なのか…」
“水”をコンセプトとした5人組アイドル・LarmeR（ラルメール）が17日、公式サイトを更新。5月24日のラストライブをもって活動を終了し、メンバー全員がグループを卒業すると発表。さらに所属事務所も退所することを伝えた。
【画像】「1からグループを作ることの難しさ」コメントした坂口渚沙
「LarmeR 活動についてのご報告」と題し、「この度、2026年5月24日のラストライブをもちまして、LarmeRは活動終了となり、メンバー５名がグループを全員卒業およびSizuk Entertainmentから退所をすることとなりました」と報告。「突然のご報告となり、誠に申し訳ございません」と謝罪した。
続けて「2024年1月のお披露目以来、多くのファンの皆様、ご関係者の皆様に、多大なる声援をいただけましたこと、心より御礼申し上げます」と伝え、「なお、ラストライブの詳細やその他のご案内につきましては、下記をご確認ください。引き続き、LarmeRへの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
元AKB48のメンバー・坂口渚沙も自身のXで発表。「このグループでたくさんの経験や出会いをさせていただき幸せでした！と同時に、1からグループを作ることの難しさも教えてくれました」と振り返り。今後について「私の今後については、アイドル活動には幕を下ろそうと考えています」と報告。「活動終了までLarmeRのアクアブルー担当坂口渚沙をよろしくお願いいたします」とつづった。
この報告に「なんでだー」「悲しいけどみんなが決めたことなら仕方ない」「なぜ突然解散なのかの説明も必要かと思います」などさまざまな声が寄せられた。
【画像】「1からグループを作ることの難しさ」コメントした坂口渚沙
「LarmeR 活動についてのご報告」と題し、「この度、2026年5月24日のラストライブをもちまして、LarmeRは活動終了となり、メンバー５名がグループを全員卒業およびSizuk Entertainmentから退所をすることとなりました」と報告。「突然のご報告となり、誠に申し訳ございません」と謝罪した。
元AKB48のメンバー・坂口渚沙も自身のXで発表。「このグループでたくさんの経験や出会いをさせていただき幸せでした！と同時に、1からグループを作ることの難しさも教えてくれました」と振り返り。今後について「私の今後については、アイドル活動には幕を下ろそうと考えています」と報告。「活動終了までLarmeRのアクアブルー担当坂口渚沙をよろしくお願いいたします」とつづった。
この報告に「なんでだー」「悲しいけどみんなが決めたことなら仕方ない」「なぜ突然解散なのかの説明も必要かと思います」などさまざまな声が寄せられた。