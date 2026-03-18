香港ジョッキークラブは18日、香港チャンピオンズデー（4月26日、シャティン）のG1・3競走の登録馬を発表した。

日本調教馬はクイーンエリザベス2世カップ（芝2000メートル）がディープモンスター（牡8＝池江）、マスカレードボール（牡4＝手塚久）、ミュージアムマイル（牡4＝高柳大）など26頭、チャンピオンズマイル（芝1600メートル）はジャンタルマンタル（牡5＝高野）、シュトラウス（牡5＝武井）、ルクソールカフェ（牡4＝堀）など11頭、チェアマンズスプリントプライズ（芝1200メートル）はジューンブレア（牝5＝武英）、サトノレーヴ（牡7＝堀）、ルガル（牡6＝杉山晴）など8頭が登録を済ませた。

クイーンエリザベス2世Cは昨年ジャパンC覇者カランダガン（セン５＝仏F・グラファール）、昨年香港ヴァーズ覇者ソジー（牡5＝仏A・ファーブル）、サウジアラビア遠征で今年初戦のネオムターフCを制したロイヤルチャンピオン（セン8＝英K・バーク）、地元の雄ロマンチックウォリアー（セン8＝香港C・シャム）など計48頭が登録している。

チャンピオンズマイルは一昨年、昨年と香港マイル連覇を成し遂げたヴォイッジバブル（セン7＝香港P・イウ）、昨年チャンピオンズマイル覇者レッドライオン（セン7＝香港J・サイズ）など計47頭、チェアマンズスプリントプライズは今年2戦目の前走クイーンズシルバージュビリーCで18連勝とし、香港調教馬の連勝記録を塗り替えたカーインライジング（セン5＝香港D・ヘイズ）、昨年香港スプリント2着レイジングブリザード（セン6＝香港J・サイズ）など計23頭が登録した。