市川團十郎、長女・麗禾＆長男・勸玄の成長ぶりに驚き「身長抜き返す!?」 背比べ姉弟2ショットにファンほっこり「身長でも切磋琢磨」「楽しい競い合い」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が17日、自身のブログを更新。「身長抜き返す!?」と題し、背比べをする長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）と長男・堀越勸玄（市川新之助／12）の2ショットを披露した。
【写真】「身長抜き返す!?」仲良く“背比べ”する長女・麗禾＆長男・勸玄の2ショット
團十郎は、10日のブログで「今日ついに、麗禾の身長を勸玄がこえました！」と明かし、父としての驚きと寂しさが入り混じる胸中をつづっていた。
数日経ったこの日の投稿では「この間は、勸玄の方が大きかったけど、お！おぉ！抜き返した」と伝え、麗禾の身長が勝って見える背比べ姉弟2ショットを披露。「すご、2人とも伸び盛り」とわが子の成長をうれしそうに見届けているようだった。
コメント欄には「身長も抜きつ抜かれつの切磋琢磨ですね ほほ笑ましい」「仲良く背比べ」「良い勝負 両者譲らず」「身長でも切磋琢磨」「楽しい競い合い」「ホント伸び盛りですねー」「2人共まだまだ伸びますもんね、楽しみですね」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「身長抜き返す!?」仲良く“背比べ”する長女・麗禾＆長男・勸玄の2ショット
團十郎は、10日のブログで「今日ついに、麗禾の身長を勸玄がこえました！」と明かし、父としての驚きと寂しさが入り混じる胸中をつづっていた。
数日経ったこの日の投稿では「この間は、勸玄の方が大きかったけど、お！おぉ！抜き返した」と伝え、麗禾の身長が勝って見える背比べ姉弟2ショットを披露。「すご、2人とも伸び盛り」とわが子の成長をうれしそうに見届けているようだった。
コメント欄には「身長も抜きつ抜かれつの切磋琢磨ですね ほほ笑ましい」「仲良く背比べ」「良い勝負 両者譲らず」「身長でも切磋琢磨」「楽しい競い合い」「ホント伸び盛りですねー」「2人共まだまだ伸びますもんね、楽しみですね」など、さまざまな声が寄せられている。