WBCは打率.320、1本塁打3打点、OPS.909の成績

■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）にローンデポパークで行われ、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗れた。試合後にナインは呆然と立ち尽くした。主砲のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）は銀メダルを授与されるも、すぐさま首から外し、失意の露わにした。

2025年シーズンで自己最多の56本塁打を放ち、大谷翔平投手（ドジャース）を抑えて本塁打王に輝いた33歳。2大会連続で米国代表のユニホームに袖を通し、プールB・イギリス戦では劣勢の5回に勝ち越し2ランを放つなど、大会では25打数8安打の打率.320、1本塁打3打点、OPS.909の成績を残した。

しかし、決勝では「4番・指名打者」で先発するも3打数ノーヒット。1点を勝ち越された9回は先頭打者として打席に立ったが、空振り三振に終わり、悔しさを滲ませた。

試合後のセレモニーでは銀メダルを授与されるも、その顔に笑顔はなかった。そして授与から約15秒後、ダグアウトへ戻る前には首からメダルを外した。背中越しでも怒りが伝わってきた。（Full-Count編集部）