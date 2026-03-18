Stray Kids、デビュー8周年にファンへ“特別なプレゼント”！新曲『星、光 (STAY)』リリースへ

Stray Kidsがデビュー8周年を迎え、ファンに特別なプレゼントを贈る。

Stray Kidsは3月25日、デジタルシングル『星、光 (STAY)』をリリースする。

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2018年の同日に正式デビューを果たした彼らは、8周年という記念すべき日に、絶大な支援を送り続けてくれるSTAY（ファン名）へ音楽を通じて改めてその真心を届ける。

新曲の発表に合わせ、3月18日には公式SNSでジャケット画像が公開された。デザインは、グループの公式ペンライト「ナチンボン（羅針盤棒）」を星の光の道標に見立て、「光が指針となる瞬間」を表現している。

Stray Kidsのメンバーたちが直接イメージ制作に参加し、それぞれのスタイルで星をデザイン。温かく感性的なイラストで新曲のムードを表現した。

（画像提供＝JYPエンターテインメント）

また、彼らは3月28日・29日、4月4日・5日の4日間にわたり、仁川（インチョン）のインスパイア・アリーナにて、6度目となる公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING "STAY in Our Little House"」を開催する。全公演・全席完売を記録している同イベントでは、多くのファンと特別な思い出を作る予定だ。

さらに、各週の最終日（3月29日、4月5日）には「Beyond LIVE」でのオンライン有料生中継も同時進行で行われ、会場に足を運べない世界中のSTAYとも喜びを分かち合う。

なお、Stray Kidsの溢れる想いが込められたデジタルシングル『星、光 (STAY)』は、3月25日13時に正式リリースされる。

（記事提供＝OSEN）