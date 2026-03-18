TWICEドキュメンタリー映画、未公開映像加えた再編集版がLeminoプレミアムで日本独占配信決定

TWICEのデビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画が、未公開映像を加えた再編集版としてLeminoプレミアムで日本独占配信される。

NTTドコモが運営する映像配信サービスLeminoの「Leminoプレミアム」では、3月30日0時より『ONE IN A MILL10N+』が日本初独占配信される。

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2015年にデビューし、『CHEER UP』『TT』『What is Love？』『FANCY』『Feel Special』など数々のヒット曲を世に送り出したTWICE。K-POPの枠を超えて世界中の人々の心を掴み、社会現象を巻き起こしてきた。

そんな彼女たちの10年間にわたる旅を追ったドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N+』は、TWICEがトップに上り詰めるまでに注ぎ込んだ汗と努力、ワールドツアーの華やかなスポットライト、メンバー自身が語る成長と友情、そして未来の夢への想いが詰まっている。

©2025 MYSTIC STORY Inc. All Rights Reserved.

10年間、彼女たちの物語の中心には常にファン「ONCE」の存在があった。本作ではTWICEがメンバー同士にとって、そしてともに歩んできたONCEにとって、お互いがどのような存在であったのかを、率直な言葉で語り合っている。

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TWICEが唯一無二のグループとして今もなお輝き続ける真の理由を映し出した特別な作品。映画館では未公開の映像を加え、全編再編集した『ONE IN A MILL10N+』を、ぜひLeminoで楽しんでみてはいかがだろうか。