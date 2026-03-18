累計約25万食の「野菜たっぷりタンメン」が今年も登場　爆盛りで1日分以上の野菜摂取【魁力屋】

「京都北白川ラーメン魁力屋」は、2026年3月25日(水)から、「野菜たっぷりタンメン」を期間限定で販売する。

【画像で確認】「野菜たっぷりタンメン」の料金は？

2005年6月に京都の北白川で誕生した「魁力屋」は、現在、全国に177店舗を展開しているラーメンチェーンだ。看板商品は、「京都背脂醤油ラーメン」。サイドメニューも充実で、人気No.1の「焼きめし」はこだわりの醤油ダレで仕上げているため、ラーメンとの相性が良い。郊外型の店舗では、駐車場・ボックス席も用意しているため、家族連れにも親しまれている。

「野菜たっぷりタンメン」は、野菜不足が気になる利用者におすすめの一杯。通常サイズで215グラム（半日分）、爆盛りサイズは420グラム（1日分以上）の野菜が摂取できる。ちぢれ麺がスープによく絡み、豚バラチャーシューでコクがプラスされている。

〈商品概要〉

●野菜たっぷりタンメン

・販売価格

（並）税込1,078円 、（大）税込1,232円、(爆盛り)税込1,243円、(爆盛り・大)税込1,397円

・販売店舗

全店舗

※寝屋川店、北谷店、イオンモール沖縄ライカム店を除く

・販売期間

2026年3月25日(水)〜なくなり次第終了

※店舗の販売状況により異なる

※アレルギー物質（主要８品目中）：小麦・卵を含む

※コンタミネーションの可能性：そば