動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」は１８日（現地時間１７日）、ＷＢＣ 決勝「米国―ベネズエラ」（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）を独占生配信した。

１７年大会以来２度目の優勝を狙う米国を３―２でベネズエラが破り初優勝を決めた。

「Ｎｅｔｆｌｉｘ ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」俳優の渡辺謙と「ＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーター」で「嵐」の二宮和也がローンデポパークから生出演した。

大会を振り返り二宮は「この大会含めて改めて認識したのが応援する強さ」と示し「応援する側も本当にきれいに気持ちよく応援したいなと思いました」と明かした。

続けて「選手たちが目指す…ここに出たいと思える大会になってもらいたいですし、みんながレベルを高める大会になっていただきたいから、応援する我々が気持ちよく応援して」と明かすと渡辺は「勝ったり負けたりは絶対あるんです」と応じると二宮は「それをちゃんとお疲れ様でしたと言える」と明かしていた。