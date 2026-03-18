UHD BD「ランニング・マン」

PMUF-1015 7,590円 2026年6月3日発売

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

(C)2025,2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

今年1月に公開された映画「ランニング・マン」のデジタル先行配信が、3月18日に開始した。6月3日には、4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)、Blu-ray盤も発売される。価格はUHD BD/BDセットが7,590円、BD/DVDセットが5,390円。Amazon限定で、スチールブック仕様のUHD BD(8,690円)も用意する。

スティーヴン・キング原作、エドガー・ライト監督によるデスゲーム映画。参加者が賞金を目指して挑む“捕まったら即死亡”の鬼ごっこを描く作品で、主人公ベン・リチャーズ役をグレン・パウエルが務める。ジョシュ・ブローリン、コールマン・ドミンゴ、リー・ペイス、エミリア・ジョーンズらが共演する。

『ランニング・マン』 4K UHD&ブルーレイ&DVD 6/3(水)発売！

物語の舞台は、視聴率が正義となった未来のアメリカ。職を失い、娘の治療費を必要とするベンは、巨額の賞金が得られる命懸けのリアリティショー「ランニング・マン」に参加する。仕組まれた罠によって無実の罪も着せられたベンは、不屈の精神でやがて視聴者の心をつかみ人気者となるが、番組システムを揺るがす脅威となったことで、権力者が送り込んだ殺人ハンターたちに追われる。

日本語吹替版のキャストは、ベン・リチャーズ役を武内駿輔、ダン・キリアン役を内田直哉、ボビー・T役を山寺宏一、アメリア役を早見沙織が担当。字幕翻訳は戸田奈津子、吹替翻訳は川又勝利が手がける。

(C)2025,2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

(C)2025,2026 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

リリース決定にあわせ、本編映像も公開された。司会者の呼び込みでベンが番組スタジオへ引き摺り込まれ、ありもしない事実をでっち上げられて観客の憎悪を煽られるシーンをみることができる。

＜本編プレビュー1部・限定公開＞映画『ランニング・マン』絶賛デジタル配信中

UHD BDは3層仕様。音声はUHD BD/BDともに英ドルビーアトモス、日ドルビーデジタル 5.1ch。

UHD BDの映像特典は、「ハント開始」「ハンターとランナー」「『ランニング・マン』の世界構築」「ゲームに勝って生き残れ ランニング・マンの舞台裏」「『ランニング・マン』CM集」など約154分を収録。BDは「ハンターとランナー」「『ランニング・マン』の世界構築」「ゲームに勝って生き残れ ランニング・マンの舞台裏」など約61分。

音声特典はUHD BD/BD共通で、エドガー・ライト監督、グレン・パウエル、マイケル・バコールによる音声解説を収録する。

対象店舗別購入特典は、Amazon.co.jpがビジュアルシート3枚セット、楽天ブックスがL判ブロマイド3枚セット。いずれもなくなり次第終了となる。