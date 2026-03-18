『うんこミュージアム YOKOHAMA BAY』7月にオープン 新たなコンセプトでこれまでにない“うんこ体験”
「うんこミュージアム YOKOHAMA BAY」が、7月に横浜・みなとみらいに常設店としてオープンすることが発表された。
【画像】「うんこミュージアム」新店舗が横浜にオープン
東京・名古屋・沖縄に続く常設4店舗目となる『うんこミュージアム YOKOHAMA BAY』は、横浜みなとみらいの大型商業施設「横浜ワールドポーターズ」2階にオープン。
新たなコンセプトとなる本店舗は、写真映えするフォトジェニックな空間で、大人から子どもまで楽しめる新コンテンツが多数登場。ここでしか手に入らない、限定のうんこカワイイグッズも展開する。
うんこミュージアムの始まりは、2019年の横浜。複合型体験エンターテインメントビル「アソビル」で期間限定開催された「うんこミュージアム YOKOHAMA」は、かつてないコンセプトとして大きな話題を呼び、約8ヶ月で29万人を動員。その後「うんこミュージアム TOKYO」を皮切りに全国に展開を広げ、7年間で累計250万人以上の来場者を数えるエンタメへと進化した。
そして、2026年7月に横浜みなとみらいで4店舗目の常設店としてオープンする『うんこミュージアム YOKOHAMA BAY』では、無限に可能性を秘めている“うんこ”の新たな楽しみ方を提案。これまでにない“うんこ体験”を届ける。
【画像】「うんこミュージアム」新店舗が横浜にオープン
東京・名古屋・沖縄に続く常設4店舗目となる『うんこミュージアム YOKOHAMA BAY』は、横浜みなとみらいの大型商業施設「横浜ワールドポーターズ」2階にオープン。
新たなコンセプトとなる本店舗は、写真映えするフォトジェニックな空間で、大人から子どもまで楽しめる新コンテンツが多数登場。ここでしか手に入らない、限定のうんこカワイイグッズも展開する。
そして、2026年7月に横浜みなとみらいで4店舗目の常設店としてオープンする『うんこミュージアム YOKOHAMA BAY』では、無限に可能性を秘めている“うんこ”の新たな楽しみ方を提案。これまでにない“うんこ体験”を届ける。