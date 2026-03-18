紀ノ国屋スイーツバッグ新色登場♡春ギフトにぴったりの焼菓子セット

贈り物や手土産にぴったりな紀ノ国屋の人気アイテム「スイーツバッグ」に、新色が仲間入り♡見た目の可愛さと、定番焼菓子の美味しさを同時に楽しめるギフトとして注目を集めています。春は卒業や入学などお祝いシーンも多い季節。気軽に贈れて喜ばれる、とっておきのスイーツギフトをチェックしてみませんか♪

新色登場♡選べる5カラー

2026年は新たに4色が加わり、全5カラー展開に。気分や贈る相手に合わせて選べるのが魅力です。

カラー：ミルキーピンク×ブルー、ロイヤルパープル×マスタード、サーフターコイズ、チャコール×フレッシュオレンジ、グレー

やさしい配色からアクセントの効いたカラーまで揃い、持つだけで気分が上がるデザインに仕上がっています♡

東京マカロンラスク新フレーバー登場♡大人可愛い手土産に注目

定番焼菓子の贅沢詰め合わせ

紀ノ国屋 スイーツバッグ



価格：1,836円（税込）

バッグの中には、紀ノ国屋で人気の焼菓子をバランスよくセレクト。しっとり食感のバウムクーヘンや、サクッと軽やかなクッキーなど、どれも飽きのこない味わいです。

見た目だけでなく中身も満足度の高いセットになっています。

内容量：バウムクーヘン(プレーン)1個／バウムクーヘン(チョコ)1個／リュネット7枚／アイスボックスクッキー2枚

サイズ：タテ約21cm、ヨコ約18cm、マチ約5cm（持ち手含む）

販売店舗：紀ノ国屋各店

春ギフトにおすすめの理由

カラフルで上品なバッグと、安心感のある美味しさが詰まったスイーツバッグは、ちょっとした贈り物にぴったり。季節のご挨拶やお祝いシーンにも活躍してくれます♡

自分へのご褒美として選ぶのもおすすめ♪見た目も味も楽しめる紀ノ国屋の人気ギフトを、ぜひチェックしてみてください。