アミューズ所属の芸人・どくさいスイッチ企画によるお笑いライブ『どくさいスイッチ企画 presents「スイッチ」vol.2』が、4月18日に東京・渋谷ユーロライブにて開催することが決定した。

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「スイッチ」は、フリー芸人として自主ライブを重ねてきたどくさいスイッチ企画が、アミューズ所属後にスタートさせたライブシリーズ。第2弾となる本公演では、あぁ～しらき、おしみんまる、こたけ正義感、ソマオ・ミートボール、寺田寛明、友田オレ、街裏ぴんく、マツモトクラブ、メガネロック大屋の9名のピン芸人をゲストに迎え、ネタライブを展開する。どくさいスイッチ企画による書き下ろし新作や、ここでしか見ることができない特別企画、映像演出なども予定されている。

開催決定にあたり、どくさいスイッチ企画は「今回はどくさいスイッチ企画と同じ『ピン芸人』の方々にお力添えをいただきます。せっかくの機会ですので普段なかなかお呼びできない皆様にお声掛けしたところ、ことごとくご快諾いただき、非常に緊張しております。普段見られないライブをお届けできるよう精進いたします」と意気込みを語っている。

チケットは、3月18日12時より「サクチケ」にてオフィシャル先行受付がスタート。一般発売は3月27日12時より開始される。

●どくさいスイッチ企画 コメント事務所ライブ「スイッチ」第2回を開催します。今回はどくさいスイッチ企画と同じ「ピン芸人」の方々にお力添えをいただきます。せっかくの機会ですので普段なかなかお呼びできない皆様にお声掛けしたところ、ことごとくご快諾いただき、非常に緊張しております。普段見られないライブをお届けできるよう精進いたします。配信はありません。ぜひご来場ください。

（文＝リアルサウンド編集部）