＜カフェ開業したい男＞カフェは白紙。彼との別れを決めた娘「ごめん、もう無理…！」【第5話まんが】
私はコハル。夫のキッペイと二人暮らしです。ある日娘のツムギ（23才）が困惑した様子で相談してきました。彼氏のノブトくんが「自分のカフェを開きたい」と言い出したのだとか。しかしノブトくんの開業計画はずさんだし、ツムギの人生を犠牲にする前提です。私たちはツムギとノブトくんと双方の両親、6人での話し合いの場を設けました。ノブトくんはその場でご両親から叱りとばされ、ツムギにはきっぱり断られ、がっくり肩を落としていました。
ツムギは差し出されたノブトくんの手を静かに、しかしはっきりと拒絶しました。「いや、もう無理だよ。二人だけで話すと不機嫌になって聞いてもらえないだろうから、お互いの親がいるこの場ではっきり言うね。別れてください」
ノブトくんのご両親は、ツムギに対して最後まで真摯に対応してくれました。そして未練がましく追いすがろうとするノブトくんを、文字どおり引きずり出すように連れ帰りました。ツムギにとってようやく平穏な日々が訪れました。
ツムギが大学の同期から聞いたところによると、あのあとノブトくんは地元に帰ったようです。
今は「実家の手伝い」という名目で働かされているそうです。
ノブトくんの様子ではまだまだツムギに未練がありそうだったので、ご両親がこれ以上ツムギに迷惑をかけないようにと考えてくれたのかもしれません。
ツムギはノブトくんに人生を搾取されることなく、自分が選んだ仕事に専念する道を選びました。
穏やかな日々を取り戻せて本当に良かったと思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
ツムギは差し出されたノブトくんの手を静かに、しかしはっきりと拒絶しました。「いや、もう無理だよ。二人だけで話すと不機嫌になって聞いてもらえないだろうから、お互いの親がいるこの場ではっきり言うね。別れてください」
ノブトくんのご両親は、ツムギに対して最後まで真摯に対応してくれました。そして未練がましく追いすがろうとするノブトくんを、文字どおり引きずり出すように連れ帰りました。ツムギにとってようやく平穏な日々が訪れました。
ツムギが大学の同期から聞いたところによると、あのあとノブトくんは地元に帰ったようです。
今は「実家の手伝い」という名目で働かされているそうです。
ノブトくんの様子ではまだまだツムギに未練がありそうだったので、ご両親がこれ以上ツムギに迷惑をかけないようにと考えてくれたのかもしれません。
ツムギはノブトくんに人生を搾取されることなく、自分が選んだ仕事に専念する道を選びました。
穏やかな日々を取り戻せて本当に良かったと思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子