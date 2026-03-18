株式会社マイナビ（本社・東京都千代田区）は、２０〜５０代の転職を希望している正社員と企業の中途採用担当者を対象に実施した、「マイナビ 転勤と転職に関する調査レポート２０２６年（個人・企業）」の結果を１８日、発表した。

正社員で働く２０〜５０代の転職希望者に、転勤がある会社で働くことへの考え方を聞いたところ、働きたくないと回答した割合が６８・８％（「働きたくない（２７・８％）」＋「どちらかと言えば働きたくない（４１・０％）」）で、前年比３・５ポイント増となり、引き続き転勤に対して一定の抵抗感があることがわかった。

転勤がある会社で働きたくない理由を聞いたところ、「転居にお金がかかる」が４７・９％で最も多く、次いで「転居作業が面倒」が４６・７％、「家族と離れたくない」が３７・０％だった（複数回答）。

年代別で見ると、２０代は「転居にお金がかかる」が５７・９％で特に高く、転居になった場合の経済的負担に対する懸念がうかがえる。

転勤がある会社で働きたくないとした人に、どのような条件があれば転勤を受け入れても良いかを複数回答で聞いたところ、「基本給が上がる（４７・４％）」、「毎月の手当が充実している（４４・７％）」、「転居費用の支援がある（３５・８％）」が上位となり、金銭的な対価や優遇を求める傾向がみられた。