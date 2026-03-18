ライフスタイルに関するメディア運営および不動産仲介事業を行う株式会社ＡＺＷＡＹは、睡眠に関する意識調査（１０代〜６０代以上の男女３００人が回答）を実施し、１８日に発表した。

平日の睡眠時間でもっとも多かったのは６〜７時間で３７・７％（１１３人）。次いで５〜６時間２８・０％（８４人）、７〜８時間１５・０％（４５人）となった。

一方、理想の睡眠時間は７〜８時間が５６・３％（１６９人）で過半数。８〜９時間１８・０％（５４人）、６〜７時間１７・０％（５１人）と続き、現実より１段階長めを望む傾向が見られる。

理想の睡眠とのギャップについては、ギャップが少しある３７・３％（１１２人）、ギャップはまぁまぁある２４・０％（７２人）、ギャップはかなりある１８・７％（５６人）、ギャップは非常に大きい９・３％（２８人）で、合計８９・３％（２６８人）が何らかのギャップを実感していた。

寝る前にしていること（複数回答）では、スマホでＳＮＳ／動画／ゲームが７５・０％（２２５人）で最多。次いでテレビ視聴２８・３％（８５人）、ＰＣ・タブレット作業２２・３％（６７人）となった。