◆ＷＢＣ 決勝 米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

米国がベネズエラとの決勝に敗れ、１７年大会以来となる世界一奪還はならず、準優勝となった。メジャーのスター軍団を擁し３大会連続で決勝に進出したが、前回大会に侍ジャパンに敗れた雪辱を果たせず涙をのんだ。スコアは前回大会の日本戦と同じ２―３。試合後、会見したデローサ監督は「スコアも前回と同じ３ー２。選手らがロッカールームでどれだけ傷ついたか見ればわかる」と落胆を隠せず。次回大会の要請が来た場合の意向について問われると、「１００％引き受けたい。２大会連続であと一歩のところまで来ているし、選手たちの悔しさを見ると、この大会がどれだけ特別か分かるから」と続投も熱望した。

米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）が先発。だが、両軍無得点の３回にはガルシアの中犠飛で先制を許し、５回には先頭アブレイユにソロを被弾し、２点のビハインドを背負った。援護したい打線だったが、ベネズエラ先発の左腕Ｅ・ロドリゲス投手の前には、４回１／３で１安打無失点に封じられるなど、二塁すら踏めない劣勢が続いていた。８回、ハーパーに同点２ランが飛び出し盛り上がりは最高潮に。だが直後の９回にはウィットロックが、無死二塁からスアレスに勝ち越しの適時二塁打を浴びた。

指揮官は米国に流れを渡さなかった投手陣を称賛し、「投手陣が素晴らしく、連戦でも粘り強かった。実力のあるチームで見事だった」と脱帽。また、自軍のハーパーの同点弾には「重要な場面で結果を出せる選手。彼らしいプレーだったが、勝てなかったのは悔しい」と話した。

試合後、ジャッジらスター軍団は敗戦に呆然。ジャッジはベンチでバットを持ったまま、グラウンドで狂喜乱舞するベネズエラナインを見つめ、悔しさをにじませた。

米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、過去５大会で優勝したのは１度だけで、雪辱に燃えている。主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸を担う。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら圧倒的な爆発力を誇るドリームチーム。歴代最強の呼び声が高かったが、世界一奪還とはならなかった。