動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」は１８日（現地時間１７日）、ＷＢＣ 決勝「米国―ベネズエラ」（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）を独占生配信した。

１７年大会以来２度目の優勝を狙う米国を３―２でベネズエラが破り初優勝を決めた。

「Ｎｅｔｆｌｉｘ ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」俳優の渡辺謙と「ＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーター」で「嵐」の二宮和也がローンデポパークから生出演した。

グラウンド内での中継にベネズエラのペレス捕手が優勝トロフィーを手に登場。劇的な決勝戦に渡辺は「コングラチュレーション」と握手し祝福した。さらに「ペレスさん、今、率直、この優勝どういうふうに感じていらっしゃいますか？」と質問した。

ペレスは「目指してきたものですし、ベネズエラの人々のためにいつもサポートしてもらっているので、これが届けられて感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントしていた。

さらに渡辺は「精神的なＭＶＰですよね」とたたええると、ペレスは「ありがとう」と笑顔を浮かべていた。