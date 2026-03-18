【さらに美味】唐揚げの「鶏もも肉」を均一のサイズに切れるワザ！

ご飯がどんどん進む最強クラスのおかず、唐揚げ。熱々の揚げたてのカリッとジューシーなおいしさが、心をも鷲掴みにしますよね。そこで今回は、唐揚げがさらにおいしくなる「鶏もも肉」を均一のサイズに切れるワザをご紹介します！ いつも大きさがバラバラになり、火の通り具合を注意深く監視していた人も、この切り方ならラクラクですよ。

「7分割」で均等に切れる！

１.まず、鶏もも肉をよく見ると一本の線が見えるので、その皮の部分を切ります。





２.厚いほうを4つに、薄いほうは3つにカットしましょう。こうすれば大きさが均一になるので、油で揚げやすくなるというわけ。大きいものを取り合いする兄弟ケンカも減りますね。

唐揚げの「鶏もも肉」の切り方ワザ

実際に試した人も絶賛

「バランス良く切れてすっきりしました」「簡単できれいに出来ました」「これからはコレで◎」など、つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも喜ばれています。





今までなんとなくカットしていた人も、これからは7分割にカットしてみては？ ただでさえ神経を使う揚げ物料理の負担が、スーッと軽くなりますよ。鶏もも肉を揚げるときは鍋のそばから離れず、やけどに注意しながら、おいしくなっていく様子を見守りましょう。