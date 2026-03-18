タレントの若槻千夏（41）が、17日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。自身の声量について語った。

同番組では、気まずいと思うシチュエーションで、モテ度が分かるという心理テストを実施した。この日ゲスト出演したダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智は、4つの選択肢の中から「電車で隣の人がもたれかかってきた」をチョイスした。

その後、結果発表の場面になり、塩崎は「頼む！」と懇願。「モテ度、高いです」との診断に「ヨッシャー！！」と声を張り上げると、若槻は「絶対モテない声量」とツッコんだ。

番組冒頭で、初対面ながら互いに“陽キャ”であることから塩崎と意気投合した若槻は、「私たち、声デカいじゃん」と吐露。「声が小さい人のほうがモテてきたと思わない？」と質問した。

そして「損してるよね、うちらは頑張っても」という若槻に、塩崎は「そうなんですよ！」と全面的に同意。「ちょっと眠たい時とか、“なんか機嫌悪いんかな”ってなる」と勘違いされることを明かした。

さらに若槻は「あとみんなが“えっ？”って聞くじゃん」と、声が小さい人への周囲の対応を指摘した。しかしその話の内容を改めて聞いたところで「しょうもねぇ話だな！みたいな」と悪態をついたが、塩崎は「しょうもないのもまた、かわいいみたいになる」と嘆いていた。