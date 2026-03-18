“彼氏”竹内涼真が、初恋の人への想いを語り…“彼女”北香那の神対応に「本当にいい子」＜再会＞

3月17日（火）に放送された竹内涼真主演のドラマ『再会〜Silent Truth〜』最終話では、主人公・飛奈淳一（竹内涼真）の恋人である今井博美（北香那）が、“ある決断”をする展開に。

博美の優しさ溢れる選択に、SNS上では「一番いい女すぎるって…」「本当にいい子」といったコメントが寄せられていた。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】淳一＆博美、切なくも温かい最後のハグ

◆「好きだからって言えばいいのに」

最終話では、23年前に淳一が強盗事件の犯人を撃ってしまった過去について、じつは淳一は発砲しておらず、別の真犯人がいたという衝撃の真相が暴かれる展開となった。

そして23年前の過去に決着がついた淳一は、恋人の博美と一緒に寝て穏やかな時間を過ごしていた。

ふいに淳一は博美の手を握ると、「悪夢のこと何も聞かないでくれたり、未来の話をしないのは博美だけだった。それが凄く安心できた」と感謝を口にする。

これに対し博美が「未来の話しよっか。淳一は、どうしたい？」と尋ねると、淳一は「今度は万季子が、人を殺した罪を背負い込むことになる」と、殺人の罪を自白した初恋の相手・岩本万季子（井上真央）のことを語り出した。

淳一が「万季子は、これからどう裁かれるかわからないけど…万季子を支えたい」と伝えると、博美は怒ることなく「（万季子が）好きだからって言えばいいのに」と返す。

何も言えずにいる淳一に、博美は「わかった」「私は別の町に行くね」とあっさり別れを受け入れた。

そして場面が切り替わると、荷物をまとめた博美は「じゃあね」と淳一にハイタッチ。そのまま歩き出す博美だったが、少しだけ名残惜しかったのか振り返ると、淳一に駆け寄って「大好き」と抱きつく。

それでも博美は最後まで笑顔で、「回して、最後なんだから」と淳一に回転するよう無邪気に要求し、彼女の器の深さと優しさが伝わってくる別れのシーンとなっていた。

淳一の想いを尊重し潔く別れを決断した博美に、SNS上では「心が広すぎる」「幸せになってほしい」「切なすぎて泣いた」といった声が続出していた。