2014－15シーズン以来初…ホークスが好調マジックを下して怒濤の10連勝

3月17日（現地時間16日、日付は以下同）。9連勝中のアトランタ・ホークスが、ホームのステイトファーム・アリーナで7連勝中のオーランド・マジックを迎えた。

もっとも、試合は序盤こそアウェーのマジックがリードを奪うも、ホークスが約45分間にわたってリードを保持し、最終スコア124－112で勝利。2014－15シーズンの19連勝以来、最長となる10連勝を飾った。

この日は9本の3ポイントシュートを沈めたニキール・アレクサンダー・ウォーカーがキャリアハイの41得点に7リバウンド5アシスト2スティール、ジェイレン・ジョンソンがトリプルダブル（24得点15リバウンド13アシスト）、ダイソン・ダニエルズが15得点12リバウンド、オニエカ・オコングが15得点7リバウンド4アシストをマーク。

ホークスは2月23日のブルックリン・ネッツ戦から負け知らずで、10連勝は現在リーグ最長。イースタン・カンファレンス8位の37勝31敗とし、7位のマイアミ・ヒート（38勝31敗）を0.5ゲーム差で追っていて、プレーオフへストレートインできる6位にいるマジック（38勝30敗）とも1.0ゲーム差へ縮めている。

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