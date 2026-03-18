セルソース<4880.T>が急反発している。１７日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算が、売上高８億６０００万円（前年同期比１．３％増）、営業利益５９００万円（前年同期６２００万円の赤字）、最終利益３３００万円（同４５００万円の赤字）と黒字転換し、通期予想の営業利益を上回って着地したことが好感されている。



医療機器販売及び化粧品の販売が減少した一方、加工受託サービスや医療機関支援サービスが伸長した。また、製造拠点の統合による固定性原価の減少や、販管費の計画的なコスト削減を図ったことなども寄与した。



なお、２６年１０月期通期業績予想は、売上高３４億１８００万円（前期比７．９％減）、営業損益１億７０００万円の赤字（前期１億６６００万円の黒字）、最終損益１億３６００万円の赤字（同１０００万円の黒字）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS