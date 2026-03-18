令和ＡＨが後場カイ気配、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

令和アカウンティング・ホールディングス<296A.T>が後場に入りカイ気配となっている。午前１１時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５６億１８００万円から５７億６００万円（前期比１４．６％増）へ、営業利益を１６億２８００万円から１９億８５００万円（同３２．９％増）へ、純利益を１１億１３００万円から１４億９００万円（同３９．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１３円５０銭から１９円５０銭へ引き上げ年間配当予想を３２円（前期２４円５０銭）へ引き上げたことが好感されている。



売上高が順調に伸びていることに加えて、自社及び子会社ミラクル経理で開発しているさまざまな汎用型効率化ツールの活用が前期以上に進展し、人件費や採用費を抑制できたことが寄与した。また、効率化を含めたコンサルティング現場における案件処理能力の向上と順調な売り上げの推移により、引き続き生産性が高まっているとしている。



出所：MINKABU PRESS