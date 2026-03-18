プロレド・パートナーズ<7034.T>が４日ぶりに反発している。１７日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算が、売上高１８億９１００万円（前年同期比２．０倍）、営業利益６億３５００万円（前年同期３億３７００万円の赤字）、最終利益１億１５００万円（同１億９２００万円の赤字）と大幅に黒字転換したことが好感されている。



コンサルタントの増加に加えて、有償契約の前に「投資フェーズ」を設ける新たなコンサルティングサービスのモデルであるアセスメント型コンサルティングの拡大に注力したことで固定報酬型のコンサルティングサービスが大幅に伸長した。なお、２６年１０月期通期業績予想は引き続き非開示としている。



出所：MINKABU PRESS