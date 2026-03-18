セガは、現実世界で活躍する4名の男性タレントが“バーチャル世界の姿”として活動する、完全新規VTuberユニット「はいはぴ!!」初の公式グッズを発売。3月17日より創作物の総合マーケット「BOOTH」にて予約を開始した。

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2025年12月、「リアルで魅せる4人の表現力は、バーチャルの世界でどこまで広がるのか？」という問いから生まれた「はいはぴ!!」は、幻獣の力を得てバーチャル世界へ飛び込んだ4人のタレントが、二次元と三次元の境界を越えて“HYPER HAPPY”を届けていく、男性VTuberユニット。

セガが大切にしてきた「ゲームカルチャー」を軸にしつつ、タレントたちが培ってきた表現力と、バーチャル空間ならではの拡張表現を掛け合わせ、音楽・配信・ゲーム・映像企画に挑戦していくという。

そんな彼らにとって初の公式グッズは、「Welcome to はいはぴ!!」をテーマに、昨年12月に公開された雨壱絵穹（@Esojiros）描きおろしのメインビジュアルをグッズ化したもの。商品の発送は、4月末以降予定となっている。

記念すべき初のグッズはもちろん、彼らの今後の活動も要チェックだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）