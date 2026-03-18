ちゅうぎんフィナンシャルグループ（岡山市 加藤貞則社長）は、きょう（18日）、ベースアップと初任給の引上げを実施すると発表しました。

今回の賃上げ率は、定期昇給を含む平均7.2%で、グループとして過去最高水準だということです。うち、全体のベースアップ率（基本給の底上げ率）は5.8%で、適用開始は今年7月からです。

初任給は、大学卒（転居・転勤あり）を対象に現状から2万円引き上げ、月額28万円で、2027年度の新卒採用者から適用されます。

賃上げの背景には、昨今の物価上昇への対応と多様な人財の確保があります。

また、2026年度には福利厚生の拡充も予定されていて、新幹線・特急通勤の範囲拡大、単身赴任手当・帰省手当の拡充、住宅手当の改定などが計画されています。自己啓発支援や研修を含む人的資本投資額は、現中期経営計画の目標である10億円を上回る水準を見込んでいるということです。

ちゅうぎんフィナンシャルグループは、今後も従業員の働きがいとエンゲージメント向上を目的とした投資を継続し、地域・顧客への価値創出に取り組むと話しています。