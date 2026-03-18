Ado、世界的音楽フェス『Lollapalooza 2026』初出演決定

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Adoが7月30日～8月2日にアメリカ・シカゴで行われる世界的音楽フェスティバル『Lollapalooza 2026』に初出演することが決定。出演日など詳細は後日発表を予定している。

■過去にはレディオヘッドやビリーアイリッシュも出演の世界的フェス

『Lollapalooza 2026』は、Charlie XCX（チャーリー・XCX）、Olivia Dean（オリヴィア・ディーン）、JENNIE（ジェニー）といったトップアーティストがヘッドライナーを務めるなど、世界中から注目を集める大型音楽フェスとして知られている。

過去には、Nirvana、Radiohead、Paul McCartney、Lady Gaga、最近ではBillie Eilish、Kendrick Lamar、2025年はSabrina Carpenter、Olivia Rodrigoなど世界的人気アーティストも出演している。

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アイ・アイ・ア」

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Hibana』

■関連リンク

『Lollapalooza 2026』公式サイト

https://www.lollapalooza.com

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/

■【画像】『Lollapalooza 2026』出演者一覧/Adoアーティスト写真