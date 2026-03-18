Ado、世界的音楽フェス『Lollapalooza 2026』初出演決定
Adoが7月30日～8月2日にアメリカ・シカゴで行われる世界的音楽フェスティバル『Lollapalooza 2026』に初出演することが決定。出演日など詳細は後日発表を予定している。
■過去にはレディオヘッドやビリーアイリッシュも出演の世界的フェス
『Lollapalooza 2026』は、Charlie XCX（チャーリー・XCX）、Olivia Dean（オリヴィア・ディーン）、JENNIE（ジェニー）といったトップアーティストがヘッドライナーを務めるなど、世界中から注目を集める大型音楽フェスとして知られている。
過去には、Nirvana、Radiohead、Paul McCartney、Lady Gaga、最近ではBillie Eilish、Kendrick Lamar、2025年はSabrina Carpenter、Olivia Rodrigoなど世界的人気アーティストも出演している。
■リリース情報
2026.03.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「アイ・アイ・ア」
2026.03.25 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Hibana』
■関連リンク
『Lollapalooza 2026』公式サイト
https://www.lollapalooza.com
Ado OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/ado/