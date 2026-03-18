ラウールが赤セットアップでオーラ全開！圧巻スタイルの立ち姿に「かっこいい」「輝いてる」「最強」「赤に愛されてる」と国内外から称賛殺到
スカイハイファームワークウェアの公式Instagramが更新され、Snow Manのラウールがランウェイモデルとして出演したダブレットの2026年春夏コレクションの写真があらためて公開され、話題となっている。
【画像＆動画】ラウールのパリコレでのランウェイショット（全4ブランド）
■パリコレで堂々とウォーキングするラウール
ラウールは、ダブレットとスカイハイファームワークウェアのコラボによる赤のセットアップを着用。
ゆったりとしたシルエットのトップスとパンツを合わせ、サングラスをかけたクールな表情でランウェイを歩く様子や、舞台裏でポーズを取る姿が収められている。
胸元にはイチゴと月のモチーフがあしらわれており、遊び心のあるデザインも印象的。足元には独特なフォルムのシューズを合わせ、存在感のあるスタイリングとなっている。
ショーはパリの農園で開催され、自然や食への感謝をテーマにしたアイテムが展開された。
SNSでは「かっこいい」「凛々しい」「表現豊か」「輝いてる」「圧巻」「赤似合ってる」「スタイル良すぎ」「最強」「赤に愛されてる」など、国内外から称賛の声が寄せられている。
■ラウールが投稿したランウェイ＆舞台裏ショット
■サウル ナッシュ、ミゲル ヴィエイラ、メゾン ミハラヤスヒロのショーにも出演
Snow Man
関連記事をチェックする
https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/