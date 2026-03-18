スカイハイファームワークウェアの公式Instagramが更新され、Snow Manのラウールがランウェイモデルとして出演したダブレットの2026年春夏コレクションの写真があらためて公開され、話題となっている。

【画像＆動画】ラウールのパリコレでのランウェイショット（全4ブランド）

■パリコレで堂々とウォーキングするラウール

ラウールは、ダブレットとスカイハイファームワークウェアのコラボによる赤のセットアップを着用。

ゆったりとしたシルエットのトップスとパンツを合わせ、サングラスをかけたクールな表情でランウェイを歩く様子や、舞台裏でポーズを取る姿が収められている。

胸元にはイチゴと月のモチーフがあしらわれており、遊び心のあるデザインも印象的。足元には独特なフォルムのシューズを合わせ、存在感のあるスタイリングとなっている。

ショーはパリの農園で開催され、自然や食への感謝をテーマにしたアイテムが展開された。

SNSでは「かっこいい」「凛々しい」「表現豊か」「輝いてる」「圧巻」「赤似合ってる」「スタイル良すぎ」「最強」「赤に愛されてる」など、国内外から称賛の声が寄せられている。

■ラウールが投稿したランウェイ＆舞台裏ショット

■サウル ナッシュ、ミゲル ヴィエイラ、メゾン ミハラヤスヒロのショーにも出演

Snow Man

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