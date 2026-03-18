18日13時現在の日経平均株価は前日比1348.80円（2.51％）高の5万5049.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1434、値下がりは134、変わらずは18と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を363.67円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が158.84円、東エレク <8035>が122.34円、ファストリ <9983>が67.39円、信越化 <4063>が46.29円と続く。



マイナス寄与度は33.39円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が8.86円、ソニーＧ <6758>が6.35円、バンナムＨＤ <7832>が3.91円、ニトリＨＤ <9843>が1.92円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は海運で、以下、石油・石炭、卸売、電気・ガス、非鉄金属、鉱業と続いている。



※13時0分9秒時点



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