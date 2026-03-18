ロッテ、13年ぶりの新ビスケットブランド誕生 “じゅんわり”な濃厚フィナンシェ＆マドレーヌが登場
ロッテは、13年ぶりの新ビスケットブランド「Theシリーズ」より、フィナンシェの『The BUTTER』とマドレーヌの『The CARAMEL』を、24日より東日本エリア（静岡を含む）で先行発売する。
【写真】焼きマシュマロ・あんバター…アレンジいろいろ
「The」シリーズの特徴は、同社が独自に生み出した「じゅんわり製法」による濃厚さ。2種のぜいたくブレンドバターを多めに抱き込ませて、ふわふわなのにしっとりと焼き上げるしっとり技術。しみ込みやすい特製ソースにして注入することで、ソースが生地にしみ込み一体化するじゅんわり技術。これら2つの技術を掛け合わせることで、“しっとり”を超えて“じゅんわり”と感じさせる、専門店のような濃厚な味わいでぜいたくな仕上がりとなった。
『The BUTTER』は、丸いフィナンシェにじゅんわりバターソースをしみ込ませた、濃厚なバターの風味があふれ出すぜいたくな味わい。『The CARAMEL』は、キャラメルマドレーヌにじゅんわり生キャラメルソースをしみ込ませた、濃厚なキャラメルの風味があふれ出すぜいたくな味わいとなっている。
どちらも、武蔵野調理師専門学校高度調理製菓科に通う生徒130人にアンケートをとったところ、パティシエの卵90%以上が満足と回答。『The BUTTER』においては、ITI（International Taste Institute：国際味覚審査機構）の「2026年審査会」において、ITI優秀味覚賞を受賞、世界のソムリエ・シェフが認めた味わい。2022年8月に行ったテスト販売では、既存の商品を上回る販売個数を記録。顧客アンケートでも「97.6％の方が「おいしい」、「91.1％の方が「また購入したい」と好評で、「疲れているときに食べたい」「百貨店スイーツのような特別感」といったコメントもあった。
【写真】焼きマシュマロ・あんバター…アレンジいろいろ
「The」シリーズの特徴は、同社が独自に生み出した「じゅんわり製法」による濃厚さ。2種のぜいたくブレンドバターを多めに抱き込ませて、ふわふわなのにしっとりと焼き上げるしっとり技術。しみ込みやすい特製ソースにして注入することで、ソースが生地にしみ込み一体化するじゅんわり技術。これら2つの技術を掛け合わせることで、“しっとり”を超えて“じゅんわり”と感じさせる、専門店のような濃厚な味わいでぜいたくな仕上がりとなった。
どちらも、武蔵野調理師専門学校高度調理製菓科に通う生徒130人にアンケートをとったところ、パティシエの卵90%以上が満足と回答。『The BUTTER』においては、ITI（International Taste Institute：国際味覚審査機構）の「2026年審査会」において、ITI優秀味覚賞を受賞、世界のソムリエ・シェフが認めた味わい。2022年8月に行ったテスト販売では、既存の商品を上回る販売個数を記録。顧客アンケートでも「97.6％の方が「おいしい」、「91.1％の方が「また購入したい」と好評で、「疲れているときに食べたい」「百貨店スイーツのような特別感」といったコメントもあった。