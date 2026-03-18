決勝で米国を撃破

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝を飾った。準々決勝で侍ジャパンを破ったベネズエラが、勢いそのままに世界一に駆け上がった。

米国との頂上決戦。3回にガルシアの犠飛で先制すると、5回にはアブレイユのバックスクリーンへの特大弾で貴重な追加点を挙げた。

投げても先発のロドリゲスが4回1/3を1安打無失点の好投。バザルド、ブット、セルパとつないだ。8回にマチャドがハーパーに同点2ランを浴びたが、9回に勝ち越し。その裏の米国の攻撃を封じ、歓喜の瞬間を迎えた。

表彰式でメダルを受け取り、WBCロゴを模した表彰台へ。ベネズエラ国歌が流れると、全員がすぐに帽子を取り、そして熱唱した。この光景にはファンも感動だ。

Xには「国歌が流れた瞬間の反射神経素晴らしいな」「愛国心に溢れてる」「こいつら金足農業ぐらい全力で国歌歌うやん」「国歌流れた途端ビシィッ！っとするのめちゃくちゃええな」「国歌が流れたら直ぐに起立脱帽して斉唱するの本当に美しい。これが世界一のナショナルチーム」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）